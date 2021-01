Le Président de l’Assemblée de Corse a signé la pétition exigeant la levée du statut de DPS pour Pierre Alessandri et Alain Ferrandi

"Suite à la demande de l’Ora di u ritornu et de la Ligue des droits de l’Homme, je viens de signer

la pétition exigeant la levée du statut de DPS pour Pierre Alessandri et Alain Ferrandi." écrit Jean-Guy Talamoni dans une note diffusée à la presse ce lundi. "Dans cette affaire, Paris s’est livrée à une manœuvre indigne en piétinant ses propres règles de droit. Le combat doit s’amplifier en faveur de Pierre Alessandri, d’Alain Ferrandi et d’Yvan

Colonna, condamnés dans la même affaire, ainsi que des autres prisonniers politiques corses

encore détenus." Le Président de l’Assemblée de Corse exhorte aussi les corses à participer à la manifestation est prévue par l’Ora di u ritornu et la Ligue des droits de l’Homme le samedi 30 janvier 2021 à Corti.