Le Corsica Moto Club invite tous les amoureux de moto à un événement exceptionnel les 22 et 23 février 2025. Un moment convivial et technique sera au programme pour ceux qui souhaitent partager leur passion et préparer leur machine pour les courses de côte de l’année à venir.



Le samedi 22 février, de 14h à 17h, le magasin MJ Motors à Vescovato accueillera deux figures emblématiques du monde de la moto : Karine Sliz et Florian Ferracci. Ils seront présents pour échanger avec les passionnés, partager leurs expériences et répondre aux questions.



Karine Sliz, journaliste et éditrice spécialisée dans l'univers moto, est également pilote en vitesse, enduro et endurance. Elle est une figure féminine reconnue dans un milieu largement dominé par les hommes. Lors de cette rencontre, elle parlera de son parcours et de sa passion pour les deux-roues.



Florian Ferracci, insulaire et mécanicien dans la team officielle KTM en MotoGP auprès de Brad Binder, viendra également partager son expérience de pilote de vitesse et d'endurance. Passionné, il continuera de partager son amour pour la moto, notamment à travers sa pratique du trial.



En parallèle de cette rencontre, des ateliers seront organisés pour aider les participants à préparer leurs motos et quads pour les courses de côte 2025. Le Corsica Moto Club mettra à disposition du petit matériel pour ceux qui souhaitent perfectionner leur machine avant la saison.



Le dimanche 23 février sera réservé aux membres et licenciés du club, avec une journée VIP : roulage en enduro et trial le matin, suivi d’une balade en moto sur route l’après-midi. Pour plus de détails, les informations seront communiquées en privé aux membres du club