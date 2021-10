La ligue des droits de l'Homme de Corse rend hommage à son ancien président Michel Tubiana

Le communiqué



La ligue des droits de l'Homme de Corse a l'immense tristesse d'annoncer la disparition de Michel Tubiana. Ancien président de la LDH de 2000 à 2005 après avoir été son secrétaire général de 1984 à 1995, il était devenu président d'honneur et participait activement à ses travaux et à ses actions. Il était président d'honneur d'EuroMed Droits et ancien vice-président de la fédération internationale pour les droits humains, la FIDH.

Michel était un avocat de grand talent et un militant généreux et infatigable. Chaque rencontre avec lui était un moment empreint d'exigence intellectuelle au service de la fraternité. Pendant des décennies, il n'a cessé d'être aux côtés des ligueuses et des ligueurs de Corse, partageant leurs réflexions, leurs combats, leurs espoirs, leurs peines. D'autres à Bayonne, Nouméa, en Palestine pourraient témoigner de son engagement pour un universel riche de ses diversités. Nous sommes fiers d'avoir été parmi ses amis.