La Conférence des Maires de l'Alta Rocca adopte une motion pour sauver la trésorerie de Levie

Le 9 novembre dernier, la direction des finances publiques de Corse-du-Sud a annoncé aux syndicats le plan de restructurations programmé pour le département. Les trésoreries de Levie et de Sainte-Marie Sicche seront supprimées au 1er janvier 2021 et d’autres fermetures devraient intervenir en 2022. Une décision qui a suscité la colère des syndicats et des élus à l'instar de la conférence des maires des communes de l'Alta Rocca qui a adopté une motion pour demander le maintien de la Trésorerie de Levie. Les élus de l'Alta Rocca dénoncent avec vigueur la disparition progressive des services publics de proximité et demandent aux services de l’Etat de "faire un diagnostic sur l’implantation et l’organisation du réseau des services publics sur l’ensemble du territoire insulaire. Ceci afin d’appréhender l’état de l’offre, à la fois de manièrequantitative et qualitative."De plus, une pétition a été mise en ligne https://www.change.org/ tresorerielevie pour les maintien de services administratifs dans le rural.