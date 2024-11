LDH Corsica : "Une inquiétante polémique contre les associations de l’environnement"

Mardi 19 novembre, se tiendra un procès concernant des propos qui ont ciblé sur le réseau social U Levante et Le Garde. La justice dira s’il y a diffamation et injures publiques. Pour le moins, la ligue des droits de l’Homme considère la publication de la liste des responsables associatifs avec notamment leur adresse, comme une méthode délétère consistant à jeter en pâture au public le nom de ces personnes dans un contexte de vives tensions. Depuis plusieurs jours, une vidéo relance cette polémique en visant à nouveau les associations de l’environnement, et nommément une responsable, accusées d’agir comme des associations criminelles sans qu’aucune plainte ne vienne en appui à ces propos. Un appel à les « enterrer » est lancé aux Corses. Il faut que cesse au plus vite cet engrenage qui ne semble plus avoir de limites. La LDH en appelle à la sérénité des débats, à l’apaisement et à un retour à la raison. Elle apporte son soutien aux associations de l’environnement.