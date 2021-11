LDH Corse : "les secours d'urgence ne suffiront pas pour les personnes secourues à Porto-Vecchio"

"Douze personnes à bord d'une embarcation en difficulté ont été secourues par la douane près des côtes de Porto-Vecchio dans la nuit de mercredi. Elles ont été prises en charge dans le cadre d'un secours à personnes en détresse. La municipalité de Porto-Vecchio et le Samu ont su réagir avec efficacité et humanité. Parmi les douze personnes secourues, onze d'entre elles, des enfants, des femmes et des hommes, sont de nationalité syrienne. Pour celles-ci, les secours d'urgence ne suffiront pas.

La LDH souligne que la Syrie n'est pas considérée comme un pays sûr par l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) en charge de la gestion des demandes d'asile.

Pour la LDH, ces personnes doivent accéder à une information et des conseils sur le droit d'asile par un avocat ou une association. En cas de demande de leur part, ce droit doit leur être accordé afin d'assurer leur protection. La LDH rappelle que le droit d’asile fait référence à la Déclaration universelle des droits de l’Homme et à la convention de Genève sur les réfugiés ainsi que, notamment, à la Convention internationale sur les droits de l’enfant et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales"