« L’autre enquête corse » à la Galerie Noir et Blanc de Bastia

Ce dimanche 19 décembre 17h, La galerie Noir et Blanc, place du Marché à Bastia, recevra Jean-François Bernardini pour une conférence* intitulée : « L’autre enquête corse ». Une séance de dédicaces suivra.Sorti voilà quelques mois, le livre de l’auteur/compositeur/écrivain « L’autre enquête corse » explore une réflexion aussi subtile que passionnante sur le lien Corsica-France. « C'est compliqué, la Corse, pour un continental, faisait dire le regretté René Pétillon à l'un de ses personnages dans L'Enquête corse et un autochtone répliquait : C'est encore plus compliqué pour un Corse » explique le créateur d’I Muvrini. « Cette lucidité me ravit. De clichés en colères, de préjugés en violences, de formules en répliques, nous semblons souvent assister à une sorte de dialogue de sourds. Ne serait-ce pas plutôt un dialogue de blessés ? Les peuples ont l'expérience des rivalités des mémoires. C'est ainsi que s'enlisent des adversaires sans jamais trouver ni sens ni soulagement. Mon premier souci, et il est impérieux, est de ne pas tomber dans ce piège »* Entrée libreRéservations au 06 73 13 84 97 ou par mail