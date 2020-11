L’UNAFAM Région Corse à coté des aidants familiaux

Vous êtes aidants familiaux d’un proche touché par des troubles psychiques (dépression, schizophrénie, bipolarité, anxiété…), vous êtes en détresse psychologique dans ce contexte difficile de confinement lié à la situation sanitaire et vous avez besoin d’une écoute , d’un soutien, de connaître les droits sociaux, des professionnels spécialisés pour votre proche :l’UNAFAM Région Corse continue à vous aider en maintenant son accueil téléphonique et son accompagnement avec notamment des groupes de parole et des permanences d’assistantes sociales assurés par des professionnels tous spécialisés en santé mentale (dispositif PRAMCA).Ne restez pas seul(e), n’hésitez pas à contacter le numéro 0679302659 (de 9h à 17H tous les jours) ou mail 20@unafam.org , un(e) bénévole saura vous accueillir et vous orienter si nécessaire.Vous pouvez également consulter notre site régional : www.unafam.org/ corse