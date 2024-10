L’Association Scola Corsa organise un événement à Biguglia le 9 novembre

L’Association Scola Corsa vous invite à un événement incontournable le samedi 9 novembre au Spaziu Culturale Carlu Rocchi à Biguglia. La journée se déroulera en trois temps



U Primu : À partir de 17h, une table ronde sera animée sur le thème « E dinamiche linguistiche in l’ambii sculare è sucetale », offrant un espace de réflexion sur les dynamiques linguistiques dans l’éducation et la société.



U Sicondu : À 19h, un apéritif dinatoire sera proposé au profit de Scola Corsa, accompagné de performances de paghjelle, permettant de savourer des mets locaux tout en soutenant la cause.



U Terzu : À 20h30, un concert de soutien mettra en scène plusieurs groupes et artistes de la scène locale, dont Eppò, Patrizia Gattaceca, I Pignotti, Francine Massiani, Elisa Tramoni, Romain Dominici et Michè Dominici.



La billetterie est disponible en ligne, avec un lien accessible sur la page Facebook de Scola Corsa Federazione et dans la biographie de leur compte Instagram.