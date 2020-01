Khyan Khojandi : stand-up à l’Alb’oru

« Récemment j’ai vécu une des meilleures soirées de ma vie, il faut que je vous raconte ! À très vite ! (Par contre, j’ai tendance à digresser, donc prévoyez minimum une heure) » nous prévient l’artiste Khyan Khojandi, avec, à ses côtés, son acolyte Bruno Muschio.

Leur aventure commune a commencé avec la mini-série Bref en 2011 sur la chaine privée Canal Plus. Après cette réussite télévisuelle, les deux compères – rencontrés sur des scènes ouvertes en testant chacun leurs blagues et découvrant qu’ils riaient des mêmes choses – ont repris leur plume pour le stand-up, leur terrain de prédilection. Leurs blagues entre potes sont devenues des aventures à succès. Leur amitié et leur complicité une mine d’idées pour « faire kiffer les gens », leur exergue favori. Depuis dix ans, Kyan Khojandi et Bruno Muschio, sont devenus les rois du storytelling humoristique. Le premier sur scène, le second préférant la seule, mais essentielle, casquette de coauteur, ils ont cette fois concocté un one-man show, Une bonne soirée.

Ils seront ce mardi 14 janvier à l’Alb’oru dans le cadre de Spettaculu Vivu, la programmation culturelle de la ville de Bastia, pour le présenter. Une excellente idée quand on sait à quel point les comiques ont le vent en poupe en Corse (on se souvient des passages et des salles combles pour Blanche Gardin ou encore Fary l’an dernier).



L’équipe de Bastia cultura a également la bonne idée d’organiser le même jour à 19h30, à la cafétéria du centre culturel, un café-théâtre avec Bruno Muschio et l’atelier théâtre du collège de Montesoro. Une excellente raison d’arriver plus tôt !



Mardi 14 janvier à partir de 19h30 au Centru Culturale Alb’oru.

Durée : 1h15. Spectacle écrit par Kyan Khojandi et Bruno Muschio.



Laurent Hérin