Journées Ludo à l'Operata à Corte : jeux et tournois en famille pendant les vacances

L’espace socioculturel de l’Operata, géré par le CPIE-A Rinascita, ouvre ses portes pour les Journées Ludo, accueillant petits et grands autour de jeux de société, grands jeux en bois, tournois et défis. Ces moments de détente et de convivialité auront lieu les 22, 23, 24, 28 et 29 octobre à la Citadelle de Corte, Caserne Padoue. Entrée gratuite, sans inscription, mais les mineurs devront être accompagnés d'un adulte. Pour plus d’informations : 04 95 61 03 43.