Journée des droits des femmes : Per a Pace met à l'honneur les luttes féminines

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, l’association Per a Pace organise plusieurs événements à Ajaccio, avec un focus particulier sur la lutte des femmes kurdes.



L’exposition Femmes Kurdes Liberté sera visible du 27 février au 7 mars à la Médiathèque des Jardins de l'Empereur, avant d’être présentée à l’Aghja le 8 mars (16h30-19h), accompagnée de rencontres et témoignages. Cette dernière a été repoussée de deux heures pour permettre la participation à la manifestation anti-mafia, à laquelle Per a Pace appelle à se joindre.



Le 7 mars à 18h30, une conférence-débat avec Meriem Laribi se tiendra au Locu Teatrale, tandis que la journée du 8 mars se clôturera au cinéma Ellipse à 20h30, avec l’avant-première du film Aïcha.