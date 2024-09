Ludothèque Bastia 06 70 47 06 72

L'association Ludothèque Bastia, soutenue par la CAF de Haute-Corse et le SDJES 2B, lance le projet "Jouer au village". Ce programme itinérant s'adresse aux familles et vise à renforcer les liens parent-enfant en favorisant des moments de partage autour du jeu, tout en transmettant des valeurs de coopération, d'ouverture à l'autre, et de vivre ensemble.Lors des rencontres, un espace ludique éphémère est installé dans une salle prêtée par la commune, proposant divers types de jeux. On y trouve des jeux symboliques, permettant aux enfants d'imiter et de faire semblant, des jeux de construction avec des matériaux comme Kapla® ou Smartmax®, ainsi que des jeux de société adaptés à tous les âges, y compris des jeux surdimensionnés. Un atelier Parent-Enfant, accessible à partir de 4 ans, est également organisé, sur inscription préalable.Les prochaines étapes de cette tournée auront lieu le 28 septembre à Penta di Casinca, le 5 octobre à Patrimonio, le 19 octobre à Rogliano, le 25 octobre à Volpajola, le 29 octobre à Luri, le 16 novembre à Oletta et le 30 novembre à Santa Lucia di Moriani.