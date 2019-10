Insularité méditerranéenne, défis et avenir : Gilles Simeoni à Bruxelles

Le président du Conseil exécutif de Corse, président de la Commission des Iles de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), se rendra à Bruxelles, le 8 octobre prochain, dans le cadre de la Semaine européenne des villes et régions, afin de participer , aux côtés de la présidente de la Communauté autonome des îles Baléares, du Président de la Région autonome de Sardaigne et de la Ministre de Gozo, à une conférence politique de haut niveau consacrée aux défis et à l’avenir de l’insularité méditerranéenne…







La rédaction