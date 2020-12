Incendie de la concession de Jean-André Miniconi : pour le collectif Maffia No Vita Iè "c’est bien d’une Mafia qu’il s’agit"

L’incendie du garage, puis la tentative d’incendie d’un second bâtiment, dont avait été victime Jean-André Miniconi, au cours de l’été 2019, avaient soulevé l’indignation générale. Il s’agissait pourtant d’un attentat parmi tant d’autres, qui émaillent la vie sociale de notre région.

Un attentat qui aurait pu faire bien plus de dégâts, matériels ou humains.

Un attentat enfin, dont le Tribunal Correctionnel d’Ajaccio a récemment condamné l’auteur à 5 ans de prison ferme, sans que ce dernier n’ait livré le nom de ses commanditaires !

Le mérite de ce procès aura permis, malgré tout, de soulever un coin du voile qui pèse trop souvent sur ces affaires. Les différentes parties se sont bien gardées d’employer pour qualifier les faits,: un peu comme si le simple fait de les qualifier de « mafieux » dans un prétoire, allait ouvrir on ne sait quelle boîte de Pandore qu’il faudrait maintenir cadenassée.

Et pourtant, concomitance des faits avec les élections municipales est plus que troublante ! Comment pourrait-on oublier la fracassante démission de Monsieur Miniconi, avec 19 de ses colistiers, de la présidence de la CCI de la Corse du Sud, et les allusions à la pression mafieuse qui la justifiait ?

Il suffit de lire l’excellent ouvrage de Marie Françoise Stefani, « Une famille dans la Maffia » pour comprendre le contexte dans lequel ces faits se sont déroulés et comment d’autres se déroulent hélas, probablement encore aujourd’hui.

Le collectif A Maffia No, contrairement à nombre de celles et ceux qui continuent à faire l’autruche, n’a jamais craint de qualifier ce qui se passe en Corse, car comment pourrait-on soigner le mal si on se refuse à le nommer ?

C’est bien d’une Mafia qu’il s’agit.



Nous sommes aux côtés de Mr Miniconi aujourd’hui, comme nous serons demain, aux côtés des victimes de faits mafieux.