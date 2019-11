Incendie de la bergerie de Porto Vecchio: La Chambre régionale de l’agriculture condamne l'acte criminel

La Chambre Régionale d’agriculture et la Chambre départementale d’agriculture de Haute Corse condamnent avec la plus grande fermeté l’acte inqualifiable qui a détruit une bergerie et son cheptel le 9 novembre dernier à Porto Vecchio et qualifient le ou les auteurs de véritables criminels.