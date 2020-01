Golf : Compétition solidaire à Murtoli

Le milieu sportif et le Golf en particulier est coutumier du fait à savoir œuvrer pour une bonne cause. Cela va, de nouveau, se vérifier ce dimanche à Murtoli, où une compétition en scramble à deux va permettre de venir en aide au club ajaccien du GIGA sinistré à l'issue du passage de la tempête Fabien. Deux départs en shot gun à 10 heures et à 14 heures sont prévus pour cette compétition en scramble à deux dont tous les fonds seront reversés au profit du club de la Cité Impériale.

