Génération.s Corsica : "il faut que le calme revienne sur cette terre"

Dans un communiqué Génération.s Corsica revient sur les violences qui ont éclaté en Corse après l'agression mortelle d'Yvan Colonna, le 2 mars dernier à la centrale d'Arles, et prône un retour au calme :





Notre mouvement a soutenu, depuis des années, le principe d'une amnistie pour les détenus politiques corses comme il a soutenu le principe d'une autonomie affirmée de l'île. Autant dire qu'il a accueilli favorablement la démarche proposée par le gouvernement qui répond enfin à une demande clairement exprimée par la majorité de la population lors des derniers scrutins régionaux.

On peut bien sûr regretter que cette démarche soit si tardive et fasse suite à l'assassinat d'Yvan Colonna dans les conditions que l'on sait, donnant ainsi la fâcheuse impression d'une improvisation à la veille d'une consultation électorale de première importance

Il n'en reste pas moins qu'une porte s'est ouverte et qu'il convient, dans la sérénité, d'engager des négociations afin de doter la Corse d'un statut qui lui permette d'envisager démocratiquement son avenir.

Cette sérénité implique maintenant que le calme revienne sur cette terre et que puissent s'exprimer, dans la dignité et le respect partagé, toutes ses composantes