"Gardons le lien" avec le CPIE A Rinascita

Le CPIE-A Rinascita, via l’Operata, son espace socioculturel, se tient à la disposition des séniors, familles et étudiants/jeunes de l'ensemble du Centre Corse qui rencontreraient des difficultés pendant ce confinement (démarches administratives, courses de première nécessité, isolement, recherche de solutions en cas de problèmes financiers, etc.). Si vous avez besoin de soutien et/ou que vous connaissez une personne susceptible d’en avoir besoin, n'hésitez pas à contacter le CPIE au 04.95.61.03.43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr et à en parler autour de vous !