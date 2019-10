Exposition « James Corsica Boswell, l’ami écossais » à la Bibliothèque Fesch du 21 octobre au 05 novembre

Cette exposition d'ouvrages retracera la vie et l'œuvre de James Boswell, en mettant l'accent sur son premier ouvrage écrit après sa venue en Corse et sa rencontre avec Pascal Paoli. Le commissaire , Bernard Biancarelli directeur éditorial Albiana, s'est attaché à montrer par son choix d'ouvrages le regard bienveillant et curieux de cet écossais sur les corses. Les panneaux illustrant l'exposition sont trilingues (français, italien, anglais) pour permettre à ce projet de rayonner au-delà des frontières. En effet, en novembre une partie de l'exposition( les livres de la bibliothèque resteront sur place) partira à Pise. Enfin cette exposition est le fruit de deux collections celle de la bibliothèque et celle du commissaire.



Laird écossais, avocat, écrivain, journaliste, reporteur, diffuseur de vraies-fausses nouvelles, aventurier, Don Juan, activiste sans frontières, humaniste égocentrique, hypocondriaque à la personnalité excentrique, James Boswell fut tout cela et bien plus à la fois.

Il fut aussi le premier « touriste » en Corse au tout début des temps les plus difficiles de la Révolution corse (1765). Admirateur de Pasquale Paoli, le Général de la Nation, il fut aussi son indéfectible ami lors de son premier exil londonien. Défenseur de la cause corse, il conçut l’ouvrage à succès qui la fit connaître dans le monde entier : An Account of Corsica(1768), traduit en quatre langues dès la première année.

« James Corsica Boswell, l’ami écossais », une exposition à découvrir à la bibliothèque patrimoniale Fesch d’Ajaccio du 21 octobre au 5 novembre 2019. Entrée libre aux horaires d'ouverture.