Europe Ecologie I verdi : "la spéculation immobilière a favorisé les inondations"

Europe Ecologie I verdi : "la spéculation immobilière a favorisé les inondations"

Europe Ecologie I verdi s'expriem dans un communiqué sur les récentes inondations qui se sont produites à Ajaccio

"Une fois de plus de fortes précipitations orageuses ont touché la cité d’Aiacciu et plus particulièrement la zone du Stilettu. Une cellule orageuse stationnaire a engendré de 11h 40 à 13h10 des intensités de l’ordre de 27 litres par mètre carré en une heure (valeur relevée à la station de Campo dell’Oro ). Les données du radar de la Punta sont au dessus des 100 litres par m2 sur la zone du Stilettu, la Rocade et Mezzavia.

Le maire d’Aiacciu se plaint de ne pas avoir été prévenu par la météo, mais il faut savoir qu’il a rompu le contrat d’assistance qui liait la mairie à Météo France Ajaccio, il traite depuis peu avec une société privée de météo.

Au -delà des fortes précipitations, l’urbanisme délirant du secteur en maltraitant les sols, décapant les collines du Stilettu et celles de la Rocade, rasant la végétation et détruisant le maquis, a donc supprimé l’éponge végétale qui aurait pu absorber une partie de ces pluies orageuses. De plus, en imperméabilisant les sols : parkings, constructions, routes, on a créé de véritables autoroutes à eau de pluie.

La spéculation immobilière a une fois de plus favorisé dans ce secteur, les inondations catastrophiques . Faut-il à nouveau rappeler, avec les bouleversements climatiques en cours, l’extrême urgence de changer de pratiques."