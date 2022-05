Etape cortenaise pour la Semaine Olympique et Paralympique

Ce jeudi 19 mai, s'est déroulée au stade Santos Manfredi à Corte cette manifestation qui a réuni une cinquantaine d’élèves de maternelles et une bonne centaine d’élèves du CP au CM2 de la cité paoline mais aussi de Carbuccia, Venaco, Vivario, Vezzani, St Pierre de Venaco et Riventosa.

Au programme de cette journée coordonnée par l’Education Nationale 1er degré et l’USEP 2B en partenariat avec la ville de Corte et les différentes ligues et associations et clubs sportifs : pelote basque, baby-rugby, baby-tennis, handball, tir laser, hockey et aussi un atelier environnement tenu par le Parc Régional de Corse.