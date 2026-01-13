Erbajolo: Stage de greffage d'arbres fruitiers
L'association "Un pas en arrière, deux pas en avant" organise un stage de greffage d'arbres fruitiers le samedi 31 janvier à Erbajolo. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 29 janvier en téléphonant au 06.12.45.46.96. La participation est de 60 à 80 euros.
Théorie: pourquoi greffer? Quelles périodes? Quelles méthodes?
Apprentissage: exercice en salle suivi d'une application en extérieur sur les arbres.
Les participants pourront repartir avec les arbres greffés.