Erbajolo: Stage de greffage d'arbres fruitiers

L'association "Un pas en arrière, deux pas en avant" organise un stage de greffage d'arbres fruitiers le samedi 31 janvier à Erbajolo. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 29 janvier en téléphonant au 06.12.45.46.96. La participation est de 60 à 80 euros.

Théorie: pourquoi greffer? Quelles périodes? Quelles méthodes?

Apprentissage: exercice en salle suivi d'une application en extérieur sur les arbres.

Les participants pourront repartir avec les arbres greffés.