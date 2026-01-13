CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
​Municipales - À la tête d'une union de gauche, Charlotte Cesari veut « remettre les Ajacciens au cœur des décisions » 13/01/2026  Cardinal François Bustillo : "la violence ne peut pas devenir une habitude 13/01/2026 Bastia : le tribunal de commerce fait sa rentrée et fixe les enjeux économiques de 2026 13/01/2026 Assassinat d'Alain Orsoni : pensé, organisé et exécuté avec sang-froid 13/01/2026
Les brèves

Erbajolo: Stage de greffage d'arbres fruitiers  13/01/2026

L'association "Un pas en arrière, deux pas en avant" organise un stage de greffage d'arbres fruitiers le samedi 31 janvier à Erbajolo. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 29 janvier en téléphonant au 06.12.45.46.96. La participation est de 60 à 80 euros.
Théorie: pourquoi greffer? Quelles périodes? Quelles méthodes?
Apprentissage: exercice en salle suivi d'une application en extérieur sur les arbres.
Les participants pourront repartir avec les arbres greffés.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos