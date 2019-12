Erbaghjolu : J-7 Scontri di u vinu

Le rendez vous est donné pour les amateurs de vin, d'ici 1 semaine plus de 20 viticulteurs et artisans vous attendrons sur la place St Christophe du village d'Erbaghjolu pour la sixième édition di I Scontri, l'occasion de déguster plusieurs vins de la régions.



En plus des viticulteurs présents, vous pourrez y retrouver les Fromages et charcuterie Albertini , la Charcuterie Terramorsi, les h uîtres les délices de la mer, les Oursins pesceria capicorsinu, les tourtes aux herbes Mariani, les Chocolats Gambini, Emma et chocolat Aoustet, Petits fours Graziani, Anatra Confiture, la farine de châtaignes Battini, les fritelli Buffignani, le miel Casanova, les confections à base de fruits Volpei Pariggi, les macarons de Nana ainsi que la présence de Joseph Bourgeois pour vous faire profiter de ses talents et bien d'autres.



Une restauration aura lieu sur place par l'atelier Cucina Corsa toute la journée,et dès 11h00 l'espace accueil des enfants ouvrira.



Le village d'Erbaghjolu vous attends nombreux et vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Coralie Pradin