En Corse, le secteur de l’aide à la personne recrute en alternance

Aflokkat et ses partenaires du secteur de l’aide à la personne recrutent des alternants pour les former au Diplôme d’Etat d’Accompagnant Éducatif et social. Rentrées prévues en septembre 2022, à Ajaccio et Bastia.







Créé en 2010 à Ajaccio, le centre de formation Aflokkat accueille chaque année plus d’un millier de stagiaires de la formation professionnelle et environ 150 étudiants et apprentis. Depuis l’ouverture de son CFA en 2019, Aflokkat développe des formations diplômantes en apprentissage, dans les domaines du numérique, du social et médico-social et du management. Depuis mars 2022, Aflokkat déploie ses formations dans son nouveau centre de Furiani.







Dans le secteur social et médico-social, le dispositif de l’alternance séduit de plus en plus d’employeurs. C’est le cas de plusieurs employeurs du secteur de l’aide à la personne, qui y trouvent un moyen de recruter de nouveaux salariés tout en participant à leur qualification. Ils se sont associés au CFA d’Aflokkat pour satisfaire leurs besoins de recrutement d’accompagnants éducatifs et sociaux. Ceux-ci seront amenés à intervenir :



auprès de personnes âgées, d’adultes ou d’enfants porteurs de handicap ;

pour des missions d’ aide à la toilette, à la prise des repas et médicaments, à la mobilité, au maintien de la sociabilité etc.





Les prochaines sessions débuteront en septembre 2022, à Ajaccio et Bastia. La formation dure 14 mois, sur un rythme d’alternance de 2 jours en CFA et 3 jours chez l’employeur. L’équipe pédagogique préparera les alternants aux épreuves de certification du Diplôme d’Etat d'Accompagnement Éducatif et Social (niveau infra-bac).







La plaquette de la formation est disponible sur le site internet.







Les modalités d’inscription



La formation est accessible au plus grand nombre, sans condition de diplôme. Les candidats seront sélectionnés sur la base d’un dossier de candidature et d’un entretien de motivation. Le dossier de candidature est accessible en ligne en cliquant sur ce lien.







Pour plus d’informations, l’équipe d’Aflokkat est joignable au 04.95.28.73.67 ou à l’adresse contact@aflokkat.com .