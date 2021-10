Emploi : une formation de négociateurs immobiliers au GRETA CFA d'Ajaccio

A compter du 8 Novembre 2021, le GRETA-CFA propose au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio une formation qualifiante conduisant au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Négociateur Immobilier. D'une durée de 7 semaines à temps plein cette Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective (POEC) est destinée aux demandeurs d'emploi désirant se professionnaliser dans la branche des métiers de l'immobilier.Il s'agit d'une nouvelle formation sur le territoire Ajaccien issue d'un partenariat entre Pôle Emploi, l'Opérateur de Compétences (OPCO) des Entreprises de Proximité, qui financent la POEC, le GRETA CFA, et la Chambre départementale de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers de Corse-du-Sud.10 places au total sont disponibles.des formations professionnelles à destination des salariés, des demandeurs d’emploi, des dirigeants d’entreprises et des particuliers et des formations par apprentissage en lycées professionnels ou dans le cadre de l’enseignement supérieur. S’appuyant sur un réseau national, les GRETA-CFA de l’académie sont l’un des principaux opérateurs de la formation professionnelle continue en Corse. Les deux GRETA-CFA de Corse sont animés et coordonnés par la DAFPIC, Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue du Rectorat.Pouvez vous relayer cette information dans vos médias . Merci de votre collaborationGRETA-CFA de Corse-du-SudVincent Bouleis, Conseiller en Formation ContinueTel. :04 95 29 68 80 et 06 45 96 93 41 vincent.bouleis@ac-corse.fr