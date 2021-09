Elections à la CCI de Corse : les candidatures sont ouvertes

Le communiqué de la préfecture de Haute-Corse



La date de clôture du scrutin à l’effet de procéder au renouvellement général des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Corse a été fixée au mardi 9 novembre 2021 à minuit. Les électeurs sont appelés à voter à compter du mercredi 27 octobre 2021. Chaque candidat doit déposer, soit personnellement, soit par le biais d’un mandataire dûment habilité, à la Préfecture de la Haute-Corse, Bureau des Élections, une déclaration de candidature comportant ses nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse, accompagnée de la copie d’un titre d’identité.

Elles seront reçues du jeudi 23 septembre 2021 au jeudi 30 septembre 2021 à douze heures :

• tous les jours ouvrés de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,

• et le jeudi 30 septembre jusqu’à 12 heures.

Dans la mesure du possible, au vu des contraintes sanitaires, il est demandé aux candidats d’annoncer leur venue en préfecture afin de faciliter leurs démarches en prenant rendez-vous soit par courrier électronique (pref-elections@haute-corse.gouv.fr) ou encore par téléphone au 04 95 34 50 75 ou 04 95 34 50 74.

Les déclarations de candidature sont faites dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 713-8 et R. 713-9 du code de commerce. Le dossier de candidature comporte une déclaration de candidature avec attestation sur l’honneur intégrée au formulaire, et en cas de groupement, une déclaration commune.