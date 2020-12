EELV I Verdi : "Un avenir fumeux pour les déchets corses"

Le communiqué



C’est avec étonnement et inquiétude qu’EELV I Verdi a pris connaissance du projet de Plan territorial des déchets qui sera soumis à l’Assemblée de Corse à la prochaine session. Alors qu’il engage la Collectivité pour 12 ans, il va à l’encontre de tous les fondamentaux affirmés depuis des années par la majorité territoriale. Basé sur des données plus qu’approximatives, il propose des installations inutiles, complètement surdimensionnées, dont on sait le coût très lourd qui sera inévitablement payé par les usagers et s’ajoutera à un coût déjà exorbitant (le plus élevé de France !) entraîné par une désorganisation du tri et les situations de monopoles des opérateurs sur des marchés juteux. Qu’en est-il du tri à la source, au porte à porte, préconisé depuis 5 ans et dont on voit autour de nous l’efficacité remarquable : l’île d’Elbe, avec les mêmes touristes que la Corse, vient d’atteindre les 70% de tri ? Disparu du Plan. Qu’en est-il de la volonté d’une gestion publique des déchets, seule garantie de pratiques transparentes ? Disparue elle aussi. En lieu et place, la possibilité ouverte à l’incinération, dont on sait les risques sanitaires, environnementaux et financiers (même si les communicants de Monaco font miroiter « l’incinérateur propre »...qui n’existe pas !) qui va faire perdre des années en discussions inutiles...alors qu’il suffirait de mettre en place le tri des biodéchets (obligatoire) pour gagner immédiatement 20 points de tri ! En bref, un revirement - doit-on dire un reniement - incompréhensible et dangereux pour l’avenir de notre île. EELV /I Verdi, qui a toujours été à la pointe du combat pour une gestion saine et à moindre coût des déchets, demande à l’Exécutif de retirer ce projet, pour revenir à la politique qu’il a toujours préconisée, et dont il est urgent d’assurer enfin la mise en œuvre.