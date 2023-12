Dîner nustrale et théâtre musical à Pigna

Pour sa réouverture, la Casa Musicale de Pigna propose, ce samedi 9 décembre, à 19 heures, un Grand chelem hivernal, avec un dîner nustrale 100% traditionnel et circuit court. Au menu : Soupe Corse, Figatellu accompagné de pulenta de chataîgne, brocciu, œuf et Fiadone en dessert. Ce menu unique est à 35 €. Uniquement sur réservation au 04 95 61 77 31 ou par mail : resa@casa-musicale.org. Attention, le nombre de places est limité.



Le premier homme

En plus, pour les amoureux de culture, une pièce de théâtre musical est programmée en amont de ce repas nustrale, à 18 heures, à l'Auditorium de Pigna. « Le Premier Homme » est un spectacle conçu avec La Criée - Théâtre national de Marseille par Bertrand Cervera et Robin Renucci d’après le livre éponyme d’Albert Camus.