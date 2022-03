Des ateliers d'initiation à l'informatique gratuits tous les mardi à Corte

La Communauté de Communes du Centre Corse, en partenariat avec le CPIE A Rinascita, vous propose des ateliers d'initiation à l'informatique gratuits et ouverts à tous avec une conseillère numérique France Services, dans les locaux du BIJ - Espace Public Numérique du CPIE, au 7 rue colonel Feracci à Corte.Le but étant de rendre les participants indépendants dans la réalisation de leurs démarches quotidiennes liées au numérique.Les mardi matin de 9h30 à 11h30 pour des ateliers collectifs (sur inscriptions)Les mardi et jeudi après-midi de 14h à 17h pour des accompagnements individuels (sur RDV)Pour plus de renseignements et inscriptions : jamila.hassnaoui@conseiller- numerique.fr ou contact@cpie-centrecorse.fr ou 06 88 84 31 14