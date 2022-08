Déchets :pour le PNC "les années se suivent et se ressemblent, tragiquement"

Le communiquéCe dossier cristallise en effet l’ensemble des difficultés traversées par notre pays.Désastre écologique, à l’heure du réchauffement climatique et de la sécheresse; scandale économique et financier, avec une explosion des coûts pour les intercommunalités et pour nos concitoyens; impasse politique enfin, du fait de l’incapacité chronique à assumer une compétence pourtant centrale pour toute société, et un enchevêtrement d’organismes et entités de toutes natures, désespérément inertes face aux solutions mises en œuvre à l’echelle européenne et même planétaire.Au confluent de ces tendances, et au cœur d’un été marqué par une activité économique contrastée ainsi que par des conditions météo inédites, les communes-martyres de notre île sont une nouvelle fois sollicitées, et même contraintes, par des arrêtés préfectoraux.Le PNC reconnaît ici, comme à son habitude, la complexité du dossier et la légitimité d’activer, à titre provisoire, des leviers de cet ordre.Mais le manque de visibilité pour nos territoires, l’acceptabilité sociale désormais limitée, l’absence de cohérence dans la durée nous obligent, toutes et tous, à construire de véritables alternatives.Au cours des prochaines semaines, le PNC prendra l’initiative de réunir les acteurs de ce dossier pour échanger et offrir, à son niveau, des solutions partagées et viables.Il en appelle, solennellement, à la prise en compte urgente des contraintes induites, qui ont aujourd’hui atteint la limite du supportable.Il se tient, enfin, aux côtés des populations et élus victimes de ces erreurs et non-choix cumulés, et sous les pas desquels, chaque année davantage et à rebours des annonces réitérées, des centaines de milliers de tonnes de déchets sont enfouies au mépris du bon sens et des générations futures.Hè tempu è ora di sorte di sta situazione vergugnosa. Teneremu, à fiancu à tant’altri è à prò di u nostru populu, a piazza chi ci rivene pè custruì un’avvene più degnu."