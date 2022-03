Décès d'Yvan Colonna : l'hommage de Camille de Rocca Serra

Le communiqué



Au moment du retour en Corse du corps d'Yvan Colonna, je m'incline devant la douleur de sa famille. Et lui présente mes plus sincères condoléances, notamment à sa sœur Christine qui siégea sur les bancs de l'Assemblée de Corse de 2004 à 2010.

La mort d'un homme est toujours un drame. Les conditions effroyables de celle d'Yvan Colonna en font une tragédie.

Je formule le vœu que le deuil de cette famille soit respecté et vécu sans heurts ni récupération politique, comme exprimé par ses proches.



La Corse a besoin d'apaisement. Le temps politique reviendra. Celui de la vérité et de la justice est attendu dans la transparence pour sa famille et pour la Corse. La question des détenus insulaires, quelle que soit la nature de l'infraction commise, revient dans le débat public dans une logique de rapprochement qui aurait pu et aurait dû intervenir plus tôt, conformément au droit. Pour l'heure, faisons collectivement preuve de dignité et de responsabilité.