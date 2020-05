"Cullettivu Maffia Nò, a Vita Iè" : nouveau débat en direct ce samedi à 18 heures

Après l'immense succès du 1er débat qui a été visionné par plus de 40 000 internautes, rendez-vous est pris pour une 2e édition ce samedi 9 mai à 18 heures. Le thème sera : "Comment en sommes-nous arrivés là ?"...

Jean-François Bernardini et Dominique Bianconi, cofondateurs du Cullettivu Maffia Nò, a Vita Iè, proposeront quelques réponses. Un débat, animé par Léo Battesti pour ''essayer de comprendre'". Si la première émission avait été enregistrée 3 heures avant la diffusion, celles ci sera en direct. Les internautes pourront réagir sur la Page Facebook ou le Youtube Maffia No', a Vita Iè ou par mail à amaffiano@gmail.com.

Les responsables du collectif leur répondront.