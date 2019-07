Croix Rouge : Nouveau bureau pour la délégation territoriale de Corse du Sud

Une période transitoire s’est terminée le samedi 22 juin 2019. Les candidatures des personnes désireuses d’œuvrer à la réussite de la Croix rouge et au bien-être des bénéficiaires ont pu être présentées aux électeurs.



Un scrutin qui s’est déroulé tout au long de la journée avec comme objectif la nomination du nouveau bureau qui sera en charge de la délégation. Chaque candidat, à proposé sa candidature à travers présentation des motivations, compétences est aspirations pour l’association.



Ainsi, pour le mandat 2017-2021, le bureau est constitué :





- Président : FRAU David

- Trésorier : LESAIGNOUX Pierre

- Trésorière adjointe : GIANNESINI Marie-Christine

- Secrétaire : SANSONETTI Sylvie

- Secrétaire adjointe : MONTOYA Cindy



Les membres du conseil :

- ANDREOZZI Marie-France

- BARANOVSKY Marie-Thérèse

- BISGAMBIGLIA Jean-Michel

- DE CICCO Stéphanie



Il convient de rendre hommage à la direction provisoire qui a su créer les conditions favorables à une expression démocratique.

Dans les prochaines semaines, le bureau et l’ensemble des bénévoles commenceront à construire ensemble les projets de demain.



« L’esprit de la Croix-Rouge est toujours symbolisé par notre attachement commun à l’Humanité, les principes de comportement : Impartialité, Neutralité, Indépendance, mais aussi nos 3 principes d’organisation le Volontariat, l’Unité et l’Universalité… »



David FRAU, nouveau président de la DT Corse-du-Sud prendra ses fonctions et obligations auprès des adhérents et partenaires qui œuvrent ensemble pour un futur meilleur.

Le communiqué :