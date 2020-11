Covid-19 : une formation à destination des professionnels libéraux pour prévenir le risque de saturation du système de santé

L’ARS de Corse, en collaboration avec le centre hospitalier d’Ajaccio et les URPS médecins et infirmiers libéraux, a organisé, samedi 14 novembre, une information-formation en visioconférence pour les médecins et Infirmiers libéraux sur le thème « la prise en charge en ville des patients COVID hospitalo-requérants en cas de saturation du système de santé »

La formation, animée par le Dr Lecomte (centre hospitalier d’Ajaccio), avait pour objectif de donner à ces professionnels les outils pour sécuriser la prise en charge à domicile de patients en amont et en aval d’une hospitalisation.



32 médecins et infirmiers ont ainsi pu se former couvrant la quasi-totalité du territoire insulaire.

La formation a donné lieu à de nombreux temps d’échanges de questions / réponses facilités par la fonctionnalité tchat animée.



Les supports de cette formation (film de la formation, diaporama et foire aux questions) seront très prochainement disponibles sur le site de l’ARS.