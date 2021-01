Covid-19 : Génération.s Corsica appelle au rassemblement ce 7 janvier pour soutenir le monde de la culture

Le communiqué

Le monde peine, le monde souffre, le monde de la culture agonise et s’il venait à disparaître la COVID aurait définitivement gagné la partie ! S’il est vrai que de nombreux secteurs sont à la peine, celui de la culture et plus particulièrement encore celui des lieux à petite jauge, les plus fragiles, voit venir avec effroi sa dernière heure.



Generation.s Corsica s’associe au collectif d’artistes récemment créé à Aiacciu et sur toute la Corse pour dénoncer la décision arbitraire du gouvernement de fermer les lieux culturels et de priver ainsi les artistes de leur lieu d’expression et de vie et le public de la rencontre avec l’Art et l’ Autre.



Une décision injuste qui plonge également bon nombre d’artistes dans une situation de précarité sans précédent .



Comme le disait très justement Jack Ralitte (ancien ministre de la culture ) :



« La crise ne rend pas la culture moins nécessaire, elle la rend au contraire plus indispensable. La culture n’est pas un luxe, dont en période de disette il faudrait se débarrasser, la culture c’est l’avenir, le redressement, l’instrument de l’émancipation. C’est aussi le meilleur antidote à tous les racismes, antisémitismes, communautarismes et autres pensées régressives sur l’homme. »



Nous vous invitons à nous rejoindre nombreuses et nombreux devant la préfecture d’Aiacciu ce jeudi 7 janvier à 17h pour exprimer notre refus catégorique de la mise en péril du monde culturel.



Nous vous invitons à cet acte de résistance collective.