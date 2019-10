Court métrage corse : Féeroce à la Cinémathèque française

Lors du dernier Festival Arte Mare, Fabien Ara a obtenu, avec son court métrage Féeroce, le Prix du film corse, catégorie fiction. Dans le cadre d'une séance "Aujourd'hui le cinéma", la Cinémathèque française – rue de Bercy, dans le 12e arrondissement – le propose ce lundi 21 octobre à 19h. Il sera accompagné de 5 autres courts métrages dont des coproductions avec le Japon, l'Australie ou encore l'Espagne.

On pourra compter sur la présence du jeune réalisateur et de son actrice Marie-Pierre Nouveau.



Programme complet :



AUJOURD'HUI LE CINÉMA

LUNDI 21 OCTOBRE 2019, 19H00

SALLE GEORGES FRANJU

19h00 → 20h20 (76 min)



Metamorphosis de Carla Pereira et Juanfran Jacinto. France-Espagne / 2019 / 10 min



The Diver de Michael Leonard et Jamie Helmer. France-Australie / 2019



L'Heure de l'ours d’Agnès Patron. France / 2019 / 14 min



Féeroce de Fabien Ara. France / 2019 / 13 mn

Le pitch : Simon : « Je veux être une fille, maman. » Alma, pétrifiée, ne sait comment réagir, son fils de huit ans veut dorénavant s'habiller en fée pour aller à l'école. Elle demande de l'aide à sa voisine, c'est finalement tout l'immeuble qui va débattre sur son droit au genre.



Moutons, loup et tasse de thé de Marion Lacourt. France / 2019 / 12 min



Homesick de Koya Kamura. France-Japon / 2018 / 27 min





Laurent Hérin