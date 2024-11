Coupe de France: Le 8e tour se jouera finalement ce soir à Corte

C'est tôt ce matin que les responsables de la Fédération Française de Football ont rendu leur décision tant attendue quant à la rencontre de Coupe de France entre l'USC Corte et Les Diables Noirs de Combani. La rencontre prévue hier soir, se jouera donc bien ce soir sur le stade Santos Manfredi à 20 heures, si le temps le permet... Depuis hier, la Fédé étudiait les réserves déposées après le match du 7e tour par l'US Crépy-en-Valois concernant de possibles "faux certificats médicaux". Certains d'être dans leur droit, les dirigeants Mahorais attendait sereinement cette décision. Ainsi, ce 8e tour devrait se jouer ce soir si le vent, particulièrement violent depuis hier soir, venait à cesser. Les dirigeants et les joueurs cortenais attendent leurs supporteurs en nombre pour les encourage à passer ce tour et gagner leur billet pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ce serait la deuxième fois que Corte parviendrait à ce stade!