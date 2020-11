Corse : nouvel appel à candidature pour des missions de service civique

La Corse est touchée par la crise sanitaire et grâce à la mobilisation des associations, des mairies et des établissements publics, de nouvelles missions de Service Civique vont voir le jour et s’ajouter aux 113 offres déjà publiées sur la région.L’épidémie de Covid 19 renforce les vocations des jeunes qui veulent se mobiliser au service des populations isolées et davantage fragilisées par le confinement.Le Service Civique répond à cette volonté et engendre un élan de solidarité tout en respectant les protocoles et les mesures sanitaires au sein même de ses missions.Un engagement volontaire indemnisé au service de l'intérêt général :✔️Il peut s'effectuer en France ou à l'étranger.✔️ Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.✔️Il est indemnisé 580 euros net par mois pour une mission d’une durée de 24 heures par semaine sur 6 à 12 mois.✔️ Les missions se passent dans les associations, les collectivités, les établissements publics …✔️ Des missions à exercer dans 9 domaines différents : Sport, Culture et Loisirs, Éducation pour tous, Santé, Citoyenneté, Environnement, Solidarité, Développement international ou Action humanitaire et Intervention d’urgence en cas de crise.✔️Aucune condition de diplômes ou d’expériences professionnelles n’est requise.💪 Seuls comptent le Savoir-Être et la Motivation.Il suffit de se créer un compte et d’envoyer sa candidature sur le site Service Civique