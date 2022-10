Corse-du-Sud : Le programme du café des aidants pour le mois d'octobre

A destination des aidants proches (non professionnels), l'association SudCorse Domicile proposeLe 18 octobre à Lecci, salle Mairie de 15h à 17h : un point d'accueil etd'informationLe 19 octobre à Quenza, salle Mairie de 10h à 12h: un point d'accueil etd'informationLe 20 octobre à Solenzara salle Mairie de 9h à 11h : un point d'accueil etd'informationLe 20 octobre à Porto Vecchio, locaux SCD 15h à 16h30 : un café des aidants----Le point d'accueil et d'information :Au cœur du village, un temps d'écoute, d'information et d'orientation(rendez vous à domicile sur demande)Le Café des Aidants :Le Café des Aidants est un moment d’échanges et de rencontres dans un cadreconvivial pour les proches aidants animé par une psychologue, Rose Meconi.Pour tout renseignement, inscription, demande de rendez vous :Sud Corse Domicile04 95 72 07 72 - sudcorsedomicile@orange.fr