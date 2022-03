Corse : Il reste des places pour la formation personnel hôtelier embarqué

Pour répondre aux besoins en recrutement des compagnies maritimes, Pôle Emploi, en partenariat avec l’AFPA et le lycée Maritime de Bastia, a mis en place une formation pour préparer les personnels hôteliers polyvalents embarqués .



"Ce projet qui découle d’un réel partenariat entre les compagnies maritimes (La Méridionale et La Corsica Linea) est un beau projet qui a pour but de dynamiser l’emploi du secteur et agir sur la saison estivale en matière de recrutement." explique Pôle emploi qui informe que il reste encore des places pour cette formation qui est gratuite et rémunérée (prise en charge par Pôle emploi).