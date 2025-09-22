CorseNetInfos
Les brèves

Conférence sur la généalogie de Pasquale Paoli à la médiathèque des Cannes  21/09/2025

« Genealugia di Pasquale Paoli cume fà » par André Flori de l’association Corsica Genealugia
Dans une première partie, les principaux documents (registres paroissiaux, état des âmes dispense de consanguinité, registres de notaires et de taglie, etc..) pouvant être utilisés pour mener cette recherche sont présentés.
Dans une seconde partie, la démarche utilisée pour retrouver, à partir de ces documents, ses ancêtres paternels jusqu’à environ 1597, sera explicitée. 
 ​Mardi 23 septembre à 17h30 (Tout Public)
Renseignement au 04.95.20.20.30

