Communiqué du centre social et culturel U Liamu Gravunincu

-MAINTIEN DE L'ACCUEIL au centre social

-CONTINUITÉ DU SERVICE POLYVALENT pour les personnes âgées isolées

-SUSPENSION DES ACTIVITÉS

Ce matin, le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud a décidé de fermer du 12 au 22 mars inclus, les établissements scolaires dans les bassins de vie du "grand Ajaccio".

En cohérence avec ces mesures, le centre social et culturel U LIAMU GRAVUNINCU -qui compte 615 adhérents demeurant dans ce périmètre- a décidé de prendre part à la lutte contre la progression du coronavirus en suspendant l'ensemble de ses activités jusqu'au 22 mars inclus.

-Cependant, le centre social reste OUVERT -Plaine de PERI, route de la Chapelle Saint Antoine PERI-

L'équipe du LIAMU GRAVUNINCU assure une PERMANENCE et un ACCUEIL du lundi au vendredi, de 9h à 17h, en appliquant strictement les mesures sanitaires préconisées.

-Le service polyvalent/service d'accompagnement des personnes âgées et isolées est MAINTENU aux conditions suivantes : l'accompagnement se fera à partir des villages et uniquement jusqu'à la plaine de PERI, pour éviter le foyer de contagion d'Ajaccio.Ce qui permettra aux personnes âgées accompagnées par U LIAMU GRAVUNINCU d’accéder aux services médicaux et para médicaux, et de s'approvisionner.

En outre , le centre social et culturel U Liamu Gravunincu est joignable par téléphone au 0495 53 72 00 / 06 28 50 84 68