La Casa di e Scenze, à Bastia, organise ce samedi 19 juillet une journée de clôture gratuite pour marquer la fin de sa saison 2025 consacrée à l’océan. De 8h à 16h, le public pourra découvrir le projet collaboratif « La Fabrique sous-marine », mêlant sciences et arts, réalisé avec l’Université de Corse.



Né d’un partenariat entre la Casa di e Scenze et le pôle SAPS (Science avec et pour la Société), le projet a mobilisé deux doctorantes, trois artistes et un fabmanager autour d’ateliers ludiques menés depuis janvier. Enfants et familles ont ainsi créé des œuvres inspirées du monde marin tout en découvrant sa biodiversité. L’Académie de Corse a rejoint l’initiative au printemps, invitant les écoles à produire une œuvre collective.



La journée permettra également de visiter deux expositions : Uceanu, una ciuttata insolita du Muséum national d’Histoire naturelle, et Fragile biodiversité du Cap Corse et de l’Agriate du photographe Greg Lecoeur. Des animations seront proposées tout au long de la journée par les associations Mare Vivu, La Girelle, et les CPIE U Marinu et A Rinascita. Une invitation à apprendre, s’amuser et s’engager pour la mer.