Cinéma : Marie-Ange Luciani au CNC

L’annonce est tombée il y a quelques jours (source : Le Film Français), la productrice corse devient la nouvelle présidente de la commission des Aides avant réalisation aux films de court métrage du CNC*. Elle succède à Marc-Benoît Créancier qui présidait cette commission depuis deux ans. La vice-présidence revient au réalisateur Hélier Cisterne.



Pour l’année à venir, c’est un budget de 7,1 M€ qui doit permettre de soutenir la production et le développement d’une centaine de projets. Les travaux de la commission ont démarré le 5 septembre pour une durée d'un an.



Marie-Ange Luciani produit actuellement avec sa société Les Films de Pierre, Arthur Rambo, le prochain film de Laurent Cantet (L’Emploi du Temps, Entre les Murs). Elle fait également partie du Jury de la Compétition Méditerranéenne du Festival Arte Mare qui commence ce samedi 5 octobre à Bastia.



*CNC : Centre national du cinéma et de l’image animée



Laurent Hérin