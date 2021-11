Calvi : une bourse aux jouets pour favoriser le lien social entre les générations

Souhaitant créer une animation chaleureuse et conviviale à quelques semaines des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale de Calvi organise, dimanche 28 novembre, Place de l’Eglise, de 9h à 13h, la 2e édition de sa « Bourse aux Jouets », destinée aussi bien aux enfants qu’à leurs parents.



Afin de pouvoir s’organiser au mieux, il est demandé aux personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire (emplacement gratuit) auprès de l’Accueil du Centre social Cardellu jusqu’au vendredi 26 novembre à midi : 04 95 34 47 59.



Venez nombreux rendre visite aux exposants et faire le plein d’idées cadeaux à dénicher et à glisser sous le Sapin. Une petite collation sera offerte aux participants.