CTE à Ghjuncaghju : U Partitu di a Nazione Corsa soutient le combat du Collectif Tavignanu Vivu

U Partitu di a Nazione Corsa soutient le combat du Collectif Tavignanu Vivu dans son refus de création d’un Centre d’Enfouissement Technique à Ghjuncaghju. Cette bataille menée depuis déjà trois longues années naît de préoccupations environnementales et sanitaires considérables.



Pour le PNC, le projet de CET en bordure du Tavignanu, en lisière de terres agricoles et en totale contradiction avec l’avis du Conseil Exécutif d’avril 2016, jusqu’aux conclusions d’experts dans le domaine et aux résultats mêmes de l’enquête publique a vocation à être abandonné.



Lors de son audience du 29 mai dernier, le rapporteur public du TA de Bastia a demandé l’annulation de l’arrêté préfectoral de 2016 interdisant le centre d’enfouissement. Pour le PNC, la décision du TA, renvoyée au 4 juillet prochain,oblige à la prise en compte des risques environnementaux et sanitaires que ce projet pourrait dangereusement générer.



Il est inconcevable que ce centre, en totale inadéquation avec les orientations du plan Déchets voté par l’Assemblée de Corse et prévoyant un tri à la source organisé, puisse voir le jour. U Partitu di a Nazione Corsa demande donc le maintien de l’arrêté d’interdiction, et incite tout un chacun à rester vigilant et mobilisé.