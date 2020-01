CPIE- : A Rinascita : ateliers sociolinguistiques gratuits

Le Centre Social du Centre Corse, géré par le CPIE – A Rinascita, propose des ateliers sociolinguistiques gratuits aux personnes d’origines étrangères et aux primo-arrivants.Le but est d’apprendre à parler, écrire et lire le français pour une meilleure autonomie dans la vie quotidienne et/ou professionnelle. C’est aussi l’occasion de découvrir la culture, les traditions et l’histoire françaises.Les ateliers se déroulent tous les lundis et jeudis de 09h30 à 11h00, dans une ambiance conviviale et interculturelle.Gratuit et sur inscription : seule l’adhésion à l’association est demandée (10 € / an).+ d’infos au Centre Social (RDC Caserne Padoue à Corte – en face du Musée de la Corse ) au 04.95.61.03.43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr