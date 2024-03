Mardi 12 mars à Santa Maria Siché, dans la salle municipale, à partir de 10h30.

Vendredi 15 mars à Cargèse, à la salle des fêtes, dès 10h30.

La semaine du 11 mars, CLAPE Corse posera ses valises avec sa P.O.P.S dans deux localités de l'île de beauté :Libre, gratuite et anonyme, la P.O.P.S est une initiative animée par des professionnels spécialistes de l'enfance. Elle offre un espace de parole et d'écoute, gai et convivial, ouvert aux enfants jusqu'à 6 ans, accompagnés d'un adulte.La plateforme constitue un lieu de rencontre pour jouer, échanger avec d'autres parents, et sortir de l'isolement. Elle propose également un soutien dans les difficultés parentales et pour toute question ou inquiétude concernant le développement de l'enfant, qu'elles soient légères ou sévères.Pour plus d'informations sur les horaires et les lieux de la tournée des villages, consultez le calendrier sur le site internet de CLAPE Corse : www.clapecorse.wixsite.com/accueil