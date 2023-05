Borgo : une cérémonie pour commémorer le 8 mai

A l'occasion des cérémonies de mémoire du 8 mai 1945, le Maire, l'ensemble du conseil municipal et les anciens combattants organisent une cérémonie qui se tiendra au monument aux morts au village le lundi 8 mai 2023 à 11 heures.



Cette cérémonie sera l'occasion de se souvenir des sacrifices des hommes et des femmes qui ont combattu pour notre liberté et notre démocratie durant la Seconde Guerre mondiale. Nous rendrons hommage aux soldats tombés au champ d'honneur, aux résistants qui ont lutté contre l'oppression et aux victimes civiles de cette période sombre de notre histoire.